Avv. Lubrano: “Caso De Laurentiis, ecco cosa rischia il Napoli sportivamente"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enrico Lubrano, avvocato e docente esperto di diritto sportivo, in passato consulente legale anche per la SSC Napoli: “Cosa rischia sportivamente il Napoli o De Laurentiis? Non credo che ci saranno ripercussioni, ma bisogna essere comunque cauti. I rischi sono limitati dal punto di vista sportivo, perché la decisione della Procura della Repubblica non aggiunge nulla di nuovo. La richiesta di rinvio a giudizio non cambia le cose e non scalfisce il diritto di non colpevolezza del presidente De Laurentiis. Sulla questione Osimhen c’è già un giudicato sportivo, dove la Corte d’Appello Federale ha prosciolto il Napoli e le altre squadre coinvolte. Non esiste una disciplina che regole le modalità dei costi e delle plusvalenze nate dalle compravendite dei giocatori.

Stessa cosa dicasi anche per la questione Manolas. È una situazione molto discutibile, visto che il valore di mercato di un giocatore può essere giudicato congruo o meno su una quantità infinita di variabili. Ribadisco: il rischio zero non esiste, ma sportivamente sono molto limitati. Poi sul penale non entro in merito, anche per le tempistiche sono lunghe. Rischio penalizzazione come la Juventus? No, perché la situazione Napoli è completamente diversa. Lì ci fu un processo di revisione a causa di un nuovo faldone che comprovava una struttura di plusvalenze fittizie su un bacino reiterato ed esteso di calciatori”.