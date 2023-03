Avv. Paniz: "Ricorso Juve? Credo sarà accolto. Ci sono tanti difetti formali"

“Secondo me ha danneggiato sia la Juventus che le altre squadre".

Per lei la Juventus è stata danneggiata da questa penalizzazione?

“Secondo me ha danneggiato sia la Juventus che le altre squadre. Io credo che nelle partite contro il Monza e contro l’Atalanta la partita sarebbe stata diversa. Questo danneggia anche le altre perché nel caso i bianconeri tornino secondi le altre verrebbero destabilizzanti. Anche perché le plusvalenze non le ha fatte solo la Juventus. Questo è stato fatto per destabilizzare la Juventus che dico essere la prima squadra italiana. ho un grandissimo rispetto per le altre come il Napoli che è legittimamente primo in classifica. I numeri 1, però, tracciano sempre le strade per le altre e la Juventus lo ha sempre fatto”.

Che ne pensa delle italiane in Europa? Il Napoli può vincere la Champions League?

“Io faccio il tifo per tutte le squadre italiane in Europa. Spero che tutte passino il turno e sarei sorpreso che non lo facessero. Credo che tutte lo faranno perché nessuna ha un risultato che la compromette. La Juventus è quella che ha fatto peggio in Europa essendo uscita dalla Champions League. Andare avanti in Europa sarebbe importantissimo per il nostro calcio. Per il Napoli, nonostante il super calcio che fanno, vi dico che ragionevolmente può arrivare in semifinale. Lì, poi, ci sono anche altri fattori”.