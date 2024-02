Avvocato Afeltra: “Osimhen ha rinnovato col Napoli solo per un motivo”

L’avvocato Roberto Afeltra è intervenuto durante il programma "Piazza Affari" a TMW Radio per commentare vari temi.



Secondo lei quali giocatori sono in partenza dal nostro campionato?

"Io penso che Osimhen abbia rinnovato solo per essere venduto questa estate. Che la Juventus venda Vlahovic ci credo poco. Credo ancora meno che vadano via Lautaro e Barella dall'Inter. Probabilmente si penserà a cedere Dumfries visto che la società ha già preso il sostituto e lui ha rifiutato le offerte di rinnovo".