Bacconi contro tutto lo studio: “E’ simulazione, Mazzoleni ha fatto benissimo!”

Nel corso de 'Il Bello del calcio' su Canale 21, il tattico Adriano Bacconi ha parlato di Benevento-Cagliari e delle polemiche in seguito al rigore non dato ai sanniti schierandosi contro tutto lo studio. "Il contatto c’è, ma solo perché prima c’è una simulazione perché trascina la gamba con un movimento innaturale, quindi la simulazione annulla il contatto seguente. Mazzoleni ha visto immagini che hanno chiarito la dinamica e perché non doveva usarle? Ed il protocollo permette di intervenire in caso di simulazioni. La decisione inoltre è sempre dell’arbitro che rivede e cambia la sua scelta”.