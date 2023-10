Bacconi: “Cosa c’entra Garcia se Osimhen si sente Maradona, non è più lui!”

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

© foto di Lorenzo Marucci

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Il Napoli era in forte difficoltà già con Spalletti, ora ce la prendiamo con Garcia che deve portare dei correttivi. Intanto bisogna muoversi più senza palla a centrocampo perché molti si sono imborghesiti, a partire da Lobotka. Osimhen e Raspa non tirato subito, l’anno scorso la spaccavano.

Osimhen non è più se stesso, Garcia non c’entra niente qui ma capita quando nella testa ti senti Maradona. Ma e un giocatore che non ci mette rabbia o cazzimma è modesto, ha enormi limiti. Guardate pure Haaland che fatica sta avendo a confermarsi”.