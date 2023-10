Bacconi: “Facile sparare su Garcia, ma Napoli in difficoltà già con Spalletti!”

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “L’ho detto e lo ribadisco, il Napoli già alla fine dell’anno scorso era in difficoltà. Faceva fatica a pressare, a trovare Lobotka, il problema non nasce con Garcia che ora ha tutte le critiche, ma quelle ultime partite furono già un campanello d’allarme. Poi chi verrebbe? Conte è l’anti tesi del Napoli scudettato”.