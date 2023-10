Bacconi: “Napoli senza identità. Rrahmani? Colpevole solo sul secondo gol del Milan”

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Adriano Bacconi, esperto di tattica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “I due gol presi dal Napoli? Sul primo Rrahmani non ha nessuna colpa! La colpa è dei centrocampisti che non hanno minimamente coperto. Sul secondo gol invece è colpevole perché perde il duello con Giroud. È chiaro che il Napoli non ha ancora trovato la sua identità. È una squadra che sta cercando sé stessa. Non vedo idee chiare né rispetto al modulo né rispetto alle gerarchie”.