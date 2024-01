Bacconi su Mazzarri: “Non c’entra niente col 433. Vi racconto quando mi chiamò furioso”

Adriano Bacconi, allenatore, è intervenuto nel corso di Si Gonfia La Rete in onda su Tele A, svelando un retroscena su Mazzarri

Adriano Bacconi, allenatore, è intervenuto nel corso di Si Gonfia La Rete in onda su Tele A, svelando un retroscena su Mazzarri: "Mazzarri? L’ho conosciuto quando era a Napoli la prima volta. Alla domenica sportiva dissi che il suo Napoli era un insieme di individualità più che una squadra organizzata. Mi chiamò arrabbiatissimo e mi invitò a Castel Volturno per farmi vedere schemi e movimenti e ci andai come da scolaro per prendere appunti. Ha delle idee, sicuramente, ma Mazzarri, la verità, non c’entra niente col Napoli attuale e con Spalletti ed il 433”.