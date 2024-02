Bacconi sul gol subito: "È un errore complessivo, quindi la colpa è dell'allenatore"

Adriano Bacconi, allenatore e match analyst, è intervenuto a Tele A nel corso di Si Gonfia la Rete

Adriano Bacconi, allenatore e match analyst, è intervenuto a Tele A nel corso di Si Gonfia la Rete: "Il gol subito dal Napoli? A inizio azione il Napoli è compatto e schierato bene. Poi Di Lorenzo esce e lascia Theo Hernandez, poi lo prende Lobotka che subito lo molla. Rrahmani esce su Giroud e non rientra. Zielinski non va a coprire lo spazio e Juan Jesus e Mazzocchi non fanno la diagonale difensiva. E in più c'è Gollini che dorme. È un errore complessivo. Quando un errore è complessivo significa che la colpa è dell'allenatore".