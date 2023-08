Baggio alla Gazzetta: "Che bello lo Scudetto al Napoli, Kvara-Osi fortissimi! E quest'anno..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex stella del calcio italiano Roberto Baggio ha parlato anche del campionato che parte domani

Che cosa pensa dello scudetto del Napoli? "Mi ha fatto molto piacere. È stata la squadra che si è espressa meglio per tutto l’anno. Ha giocato davvero un buon calcio e ha messo in luce giocatori fortissimi come Kvaratskhelia, Osimhen, ma mi è piaciuto tanto anche Kim, lo stopper. Credo che alla fine faccia bene al calcio avere una squadra diversa dalle solite note che vince lo scudetto. Devo fare i complimenti al presidente De Laurentiis, a Spalletti, a tutti... Hanno smantellato la vecchia squadra e ne hanno costruita una fortissima".

Ha seguito i movimenti del mercato estivo? Chi si è rinforzato di più? "Ho seguito poco, ma due movimenti mi sono rimasti in testa. Il primo è il passaggio di Tonali al Newcastle, che non mi aspettavo. Il Milan senza di lui perde molto. L’altro è il passaggio di Frattesi all’Inter, perché è un giocatore che mi piace e che seguo. Bel colpo". I favoriti? "Difficile capirlo adesso. Tutti hanno cambiato qualcosa e le milanesi in particolare hanno cambiato tanto e hanno provato a rinforzarsi, ma hanno bisogno di tempo per trovare la quadra. Il Napoli vorrà confermarsi e la Juve proverà a riscattarsi con il vantaggio di poter puntare tutto sul campionato. Sarà importante vedere come partono. Lo scorso anno il Napoli è partito bene e poi ha continuato in fiducia".