Bagni al CorSera: "Noi aprimmo un ciclo, questo Napoli ha tutto per continuare a vincere!"

L'ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni - campione d'Italia con gli azzurri nella stagione 1986/87 - ha parlato dello scudetto appena conquistato

TuttoNapoli.net

Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni - campione d'Italia con gli azzurri nella stagione 1986/87 - ha parlato dello scudetto appena conquistato dai partenopei paragonandolo al suo: "Il nostro fu il primo, targato Maradona. Aprimmo un ciclo di sette anni, nel corso dei quali la squadra conquistò un altro scudetto, una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana. Ma i calciatori attuali hanno qualità tecniche e morali per continuare a vincere. Spalletti? Come Ottavio Bianchi, ha fatto di tutto per isolare la squadra. Noi ci allenavamo a Soccavo con migliaia di persone".