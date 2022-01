Bagni: "Con la Fiorentina darei spazio a due giovani"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli e dirigente: “Elmas? A volte ha voglia di fare qualcosa che non si dovrebbe fare, non fa mai la giocata semplice. Dovrebbe capire che la squadra che gioca con lui attua un gioco diverso al momento. Si sente la mancanza di Fabian Ruiz e Anguissa? Noi abbiamo mancanze nella costruzione di gioco e nella qualità, stiamo creando meno. Però per come stanno in campo adesso e per come dominano la partita stanno facendo bene. Anche con dei Primavera la squadra terrebbe in mano la partita. La forza di questa squadra è proprio reggere con tutti questi assenti.

Fiorentina? Faremo fatica, abbiamo giocatori che si devono gestire. Il problema sta nel numero dei giocatori che ci sono. Sono troppe le assenze. Bisognerà dare fiducia anche a qualche giovane in questo match. Zanoli e Vergara per esempio per me devono giocare. A Bologna la partita non sarà così semplice, anzi, sarà probabilmente la più dura anche se pure loro hanno problemi di uomini”.