Bagni: "Ho notato una cosa su Kvaratskhelia che non mi piace e mi lascia perplesso"

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere del Mezzogiorno, parlando della crisi degli azzurri: "È come se non scendessero in campo. Non è che gioca male, è proprio avulsa dal contesto. E poi quando le cose non vanno bene i giocatori dovrebbero essere arrabbiati, non vedo tutta quella cattiveria, quell'agonismo che ti deve portare a cambiare le cose. Si accetta supinamente lo svantaggio e tutte le difficoltà, non c'è la forza per ribaltare l'inerzia della gara, ma non può essere cambiato tutto in così poco tempo".

Kvaratskhelia appare smarrito.

"Da diverse gare ho notato una cosa che non mi è piaciuta e mi ha lasciato anche perplesso. L’attaccante georgiano sembra non avere più personalità, la sfrontatezza con cui si è presentato nel campionato italiano. Ora non vuole più la palla e si nasconde: da un giocatore come lui mi aspetto ben altro. E questo fa un enorme differenza nel gioco. Prima puntava gli avversari, ora vaga a ridosso dell’area e si limita al passaggio al compagno Un’involuzione che è anche preoccupante. È in questi momenti di difficoltà che i campioni dovrebbero emergere e mettersi al servizio dei compagni".