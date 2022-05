Bagni: "Koulibaly aveva capito tutto dopo la Fiorentina e aveva allertato l'ambiente"

A Tele A durante la trasmissione di "Si Gonfia la Rete", è l'ex calciatore e dirigente sportivo Salvatore Bagni

A Tele A durante la trasmissione di "Si Gonfia la Rete", è l'ex calciatore e dirigente sportivo Salvatore Bagni: “Scudetto sfumato? Koulibaly, dopo la partita con la Fiorentina, aveva già capito che nello spogliatoio qualcosa non andava. Dunque, prima ancora delle parole di Mertens che si è definito deluso, Kalidou aveva allertato l'ambiente. Questo però non è arrivato a De Laurentiis, gli è arrivato in ritardo, quando lo Scudetto era ormai andato. Gli umori dello spogliatoio però, nel calcio, vanno captati e letti perché sono la cosa più importante di tutte!".