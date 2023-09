Bagni: "Kvaratskhelia costerà 100mln. Non andrà in Arabia e neppure Osimhen"

TuttoNapoli.net

"Il Napoli alla fine deciderà di gratificare Osimhen e Kvaratskhelia, sarebbe giusto". A dirlo è Salvatore Bagni che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, elogia i due gioielli del Napoli: "Il primo è un centravanti raro, a parte Haaland e Lewandowski non ne vedo molti così. Vale tra i 130 e i 150 milioni di euro, spero che resti, ma non mi sorprenderei se andasse in un top club europeo. Il georgiano se continua così può costare 100 milioni di euro. Nessuno dei due andrà in Arabia".

Bagni poi prosegue e analizza la squadra: "A Garcia serve tempo, non si può paragonare alla squadra di Spalletti. Cercherei di cambiare il meno possibile gli equilibri preesistenti, mentre ci sono delle differenze in campo come la funzione di Lobotka e di Zielinski. Ma lo Scudetto passa per cose più importanti di queste e - si legge sulla rosea - lo sa bene anche lui".