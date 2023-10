Bagni: “Lindstrom mi piace molto, ma è una mezzala e non un esterno”

L’ex azzurro Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete'

L’ex azzurro Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete': “Caso Lindstrom che non gioca? A me Lindstrom piace molto e condivido l’investimento di 25 milioni che è stato fatto, però Lindstrom non è un esterno, è una mezzala. Quindi lo vedrei meglio in mezzo al campo”.