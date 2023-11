Bagni: "Napoli è la vera alternativa all'Inter per lo scudetto. Con l'Union con Simeone dal 1'"

Pensieri di Salvatore Bagni, che lo scudetto a Napoli lo ha vinto, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

"Secondo me questo Napoli ha tutte le carte in regola per poter inseguire lo scudetto ed è la vera alternativa all’Inter, partita fortissima". Pensieri di Salvatore Bagni, che lo scudetto a Napoli lo ha vinto, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Perché gli azzurri restano in corsa?

"Perché nessuno in attacco ha un’alternativa come Giacomo Raspadori in attacco, che sta facendo la differenza. L’Inter ha Sanchez, la Juve Milik e il Milan in questo periodo ha problemi con tutti gli attaccanti. Ma uno con la qualità di Raspa non ce l’ha nessuno, dietro Osimhen. E non dimentichiamo che c’è anche Simeone".

L’argentino ancora non si è espresso al meglio.

"E fossi in Garcia lo schiererei titolare mercoledì in Champions, anche per risparmiare un minino Raspadori".

Patrimonio pure per Spalletti.

"Certo. Con Scamacca ha ottime prospettive. Giacomo mi piace sempre per il modo in cui approccia, sempre al servizio della squadra, intelligente nelle scelte. Senza Osimhen è diventato un riferimento. Ma vedrete che lo diventerà anche quando rientrerà Victor: farli coesistere diventerà la vera forza del Napoli, che dovrà venire fuori proprio a fine mese quando ci saranno da affrontare Atalanta, Real, Inter e Juventus"