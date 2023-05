Bagni: "Napoli scarico, ai calciatori non importa nulla del record di punti di Sarri"

"La verità è che è finito il campionato".

L’ex azzurro Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete': “Motivazione dei giocatori del Napoli? La verità è che è finito il campionato. Ai calciatori non importa nulla dell’eventuale record di punti, di Sarri, dei 91 punti, non c’è questo nella loro testa. Gli azzurri sono stati perfetti fino alla vittoria ma adesso è oggettivamente finita per loro quindi è normale che siano scarichi”.