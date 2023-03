Bagni: "Napoli tra le migliori al mondo! Su Kvara e Osimhen..."

L'ex azzurro Salvatore Bagni, ospite di Tele A per la trasmissione 'Si Gonfia la Rete', ha parlato del momento degli azzurri

L'ex azzurro Salvatore Bagni, ospite di Tele A per la trasmissione 'Si Gonfia la Rete', ha parlato del momento degli azzurri: “Il Napoli ad oggi è tra le migliori squadre del mondo e non sto esagerando! Negli anni ne ho viste un bel po’ di partite di calcio… e mi domando squadre come questa dove sono?!.

Kvaratskhelia e Osimhen? Me li posso immaginare soltanto in Premier League o al Bayern Monaco. Per il resto non credo loro vogliano giocare in altri campionati”.