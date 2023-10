Bagni: “Non attacchiamo Garcia, ma questo non è il Napoli che siamo abituati a vedere”

L'ex azzurro Salvatore Bagni ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte

L'ex azzurro Salvatore Bagni ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte: "Il gioco non è più lo stesso, non andiamo ad attaccare l'allenatore, ma è così. Questo non è il Napoli. Se vai a Berlino e subisci l'Union, non va bene. Parliamo di un avversario con tanti problemi. Il Napoli ha sempre giocato negli ultimi trenta metri, invece si è abbassato come è accaduto nel primo tempo contro il Milan. Il Napoli ha reagito nella ripresa, ma non aveva più niente da perdere. Diamo merito a Garcia per i cambi ma anche a Politano per la prodezza".