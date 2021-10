Bagni: "Osimhen è decisivo, ma l'uomo simbolo è un altro"

Le grandi protagoniste di questo avvio di campionato sono indubbiamente Napoli e Milan. L'ex azzurro Salvatore Bagni, intervistato da Il Mattino, si è soffermato su entrambe le squadre, partendo proprio dai campani: "Nel Napoli il giocatore più decisivo è Osimhen, ma il simbolo è sicuramente Koulibaly. E non solo per quello che fa in campo, ma per il comportamento che ha nei confronti della città e dei compagni".

Il condottiero del Milan, invece, siede in panchina: "Direi Pioli: è credibile, si fa voler bene da tutti e sa creare gruppo. E poi come Sacchi nella nostra era, ha rischiato di essere esonerato. Poi è rimasto e adesso sta facendo un lavoro eccezionale", ha concluso Bagni.