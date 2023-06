Bagni: "Per l'allenatore non tutto dipende da ADL, avrà ricevuto qualche no”

L’ex azzurro Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete'.

TuttoNapoli.net

L’ex azzurro Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete': “Non sono così sereno sulla questione allenatore anche perché non pare ci sia un identikit preciso, i nomi cambiano di settimana in settimana e probabilmente non tutto dipende da De Laurentiis, avrà ricevuto qualche no”.