Bagni: "Rigore Simeone cambia l’inerzia, ma il Napoli non aveva mai tirato contro l’ultima"

TuttoNapoli.net

L'ex azzurro Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Tele A: “Luce in fondo al tunnel? No, l’episodio di Simeone a fine primo tempo cambia l’inerzia, la positività, ma il Napoli non aveva mai tirato in porta contro l’ultima in classifica. Poi nel secondo tempo il Napoli ha meritato. Fatto il gol, la Salernitana si è solo difesa ma l’episodio del rigore cambia la partita”.