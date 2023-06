Bagni scettico su Garcia: “Quando uno decide di andare ad allenare in Arabia…”

L’ex azzurro Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete'

L’ex azzurro Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete': “Io avrei preferito Galtier. A 58 anni Garcia aveva deciso di andare a concludere la carriera in Arabia. Garcia è un buon allenatore, avrà avuto altre richieste prima di accettare l’Al Nassr. Quando uno decide di andare in Arabia lo fa per una questione economica o perchè è senza stimoli. Come allenatore ha fatto buoni risultati, non eclatanti. Alla Roma ha fatto bene, poi è andato al Marsiglia e ha fatto la finale di Europa League - perdendola - ma in campionato ha fatto quarto e quinto. Aspettiamo…”.