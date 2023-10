Bagni: "Scudetto? Il Napoli resta la favorita, ma c'è un errore da non commettere"

L'ex azzurro Salvatore Bagni ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno partendo dalla lotta scudetto.

L'ex azzurro Salvatore Bagni ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno partendo dalla lotta scudetto: "Gli azzurri sono partiti per favoriti, ma hanno perso punti e tempo anche per demerito loro. Ma resta la squadra da battere e mi sembra si sia ritrovata nell’espressione del gioco e nella prestazione".

La Fiorentina è un po’ la bestia nera: Italiano in passato ha messo in difficoltà il Napoli. "Vero, ma io preferisco una squadra che gioca a quella che si chiude a riccio. Sicuramente Garcia l’avra studiata bene cercando di non concedere le chiavi del gioco ai Viola. La squadra azzurra dovrà rimanere compatta nei reparti per non rischiare. Loro attaccano spesso ma lasciano anche molti spazi, giocando alti. Negli spazi il Napoli ha gli uomini per fare male".

Che partita si aspetta? "Tra due squadre che nel Dna propongono calcio, giocano per vincere. Una sfida aperta ed entrambi i collettivi stanno attraversando un buon momento. La Fiorentina concede tanto, quando gli altri ripartono possono avere difficoltà. Non ha grandi difensori magari, ma sa giocare molto bene a pallone e quando attacca lo fa a pieno organico. L’importante sarà non lasciare isolato Osimhen".

È un Napoli che la convince ora? "Sì, senza dubbio. Ci sta che prima si commettessero degli errori, ma era anche lo scotto da pagare per l’arrivo di un nuovo allenatore. Per me è sempre la squadra favorita. Ha segnato 10 gol in tre partite, di cui 2 al Real Madrid. Il potenziale offensivo è enorme. Non bisogna commettere gli errori delle distanze e cercare di accorciare spesso per non concedere campo agli avversari che sanno palleggiare anche bene. Con gli uomini veloci che ha la squadra di Garcia, però, si può tranquillamente pensare positivo per stasera: una vittoria rimetterebbe tutto in discussione per il vertice".