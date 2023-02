Bagni: "Se non incontra prima il City, il Napoli può arrivare in finale"

Parola di Salvatore Bagni, che in un'intervista al Corriere dello Sport tesse le lodi della squadra di Spalletti

"Se non incontrerà prima il Manchester City, il Napoli può arrivare in finale di Champions League". Parola di Salvatore Bagni, che in un'intervista al Corriere dello Sport tesse le lodi della squadra di Spalletti: "La verità - dice l'ex azzurro - è che impossibile giocare contro questo Napoli che domina le partite dall’inizio alla fine". Sognare anche l'Europa, oggi, diventa legittimo.