Bagni sicuro: "Alla fine Giuntoli andrà alla Juventus"

Ospite della trasmissione "Si Gonfia la Rete", Salvatore Bagni, ex giocatore, tra le altre, di Napoli ed Inter, si sofferma sul possibile passaggio del ds dei partenopei, Cristiano Giuntoli, alla Juventus: "Aurelio De Laurentiis, per come la vedo io, libererà Cristiano Giuntoli consentendogli di approdare lì dove vuole. Giuntoli sarà il nuovo Direttore Sportivo della Juventus, ma andrà da solo. Non si porterà dietro alcun uomo di fiducia".