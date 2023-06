TuttoNapoli.net

L’ex azzurro Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete': “Il Bayern Monaco, il Manchester United e il Real Madrid sono senza centravanti. Non ci sono così tante punte in giro. Per adesso ci sono solo Kane, Vlahovic e Osimhen. Quindi secondo me l’offerta per Victor arriverà”.