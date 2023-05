Bagni: "Spalletti lascia perchè teme di non ripetersi? Impossibile fermarsi dopo una stagione del genere"

L’ex azzurro Salvatore Bagni parla così ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di “Si Gonfia la Rete”

L’ex azzurro Salvatore Bagni parla così ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di “Si Gonfia la Rete”: “Credevamo che De Laurentiis e Spalletti si fossero accordati sul rinnovo durante la cena e invece quella sera si sono accordati soltanto su che cosa dire all’opinione pubblica per uscirne entrambi bene.

Si tratta di divorzio perché prendersi un anno sabbatico dopo una stagione del genere… è impensabile! Il timore di non ripetersi? Non è una giustificazione, non puoi farti sfuggire l’occasione di essere il primo a vincere due Scudetti consecutivi nella storia del Napoli in quanto l’anno prossimo sarebbe stato il favorito!