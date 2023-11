Bagni su ADL: "La sua presenza agli allenamenti non fa bene a Garcia"

Salvatore Bagni ha analizzato il momento del Napoli tramite i taccuini del quotidiano 'Il Mattino'

TuttoNapoli.net

Salvatore Bagni ha analizzato il momento del Napoli tramite i taccuini del quotidiano 'Il Mattino'. Sulla costante presenza di De Laurentiis a Castel Volturno, questo il pensiero di Bagni: "Non so cosa possa aggiungere alla squadra, visto che nonostante la sua presenza il rendimento è stato sempre altalenante. Io ero abituato con Ferlaino che veniva al campo di allenamento solo il sabato prima delle gare. Ci salutava, faceva una chiacchiera veloce e ci prometteva il premio. Per noi era sufficiente quello.

De Laurentiis lì al campo è come un tutor. Non fa bene all’allenatore. I tutor li hanno le persone che sono in difficoltà. Garcia sa cosa ha in mente e cosa deve dare".