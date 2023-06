Bagni su Kadioglu: “A Napoli farebbe il vice Di Lorenzo, negli altri ruoli non mi convince”

L’ex azzurro Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete'

L’ex azzurro Salvatore Bagni è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Si Gonfia la Rete': “La mia idea è che il Napoli prenderebbe Kadioglu per sostituire qualche volta Di Lorenzo. Negli altri ruoli in cui ha giocato non mi esalta come calciatore. Ha giocato in tanti ruoli, ma come esterno destro ha un buon piede, arriva sul fondo e non mi dispiace”.