Bagni: "Sudakov è un'idea di Giuntoli. Osimhen? Ho il nome del sostituto..."

TuttoNapoli.net

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente sportivo “Dopo Zielinski? Sono certo che Sudakov sia un’idea di Giuntoli. Sudakov è un trequartista, non è una punta centrale, non è una punta esterna, è un trequartista che può fare la mezzala ed il centrale di centrocampo. E’ un destro che usa tutti e due i piedi, dal punto di vista tecnico è straordinario. Fa molti più assist che gol, non è ancora un goleador, ma è un fortissimo giocatore. Non segna tanto, ma è un giocatore sopraffino. La mia domanda è: dove lo collochi? Se cerchi un trequartista, Sudakov è eccezionale, non so cosa cerca il Napoli però.

Una punta bisognerà prenderla al posto di Osimhen, un’idea ce l’ho, ma lo venderà in Inghilterra. Il mio amore per Napoli è sconfinato, ma è inutile che elenchi i giocatori con i quali il Napoli avrebbe fatto plusvalenze ed ha rifiutato.

Terrei Calzona fossi nel Napoli, avendo già intrapreso una strada ed avendo visto che la squadra segue l’allenatore, un’altra scelta sbagliata non la vorrei. Lo stesso Italiano è un buon allenatore, mi piace tantissimo e mi piace anche come fa giocare le squadre, ma dovrebbe entrare nel contesto e non è scontato che ci riesca”.