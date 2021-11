Bagni: "Vi dico il risultato di questa sera. Napoli tra le rose più forti del campionato"

L'ex centrocampista azzurro Salvatore Bagni ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "L’allenatore fa bene ad alternare i suoi giocatori. Non li chiamiamo seconde linee o panchinari, perché se abbiamo sempre detto che il Napoli ha un’ottima rosa questo è il momento di dimostrarlo. Il Legia non è uno squadrone e attraversa un brutto periodo. Sono convinto che si vince e vi dico il risultato: 2-0".

E in campionato che cosa succede? "Che il Napoli, come penso già dalla stagione scorsa, ha una delle rose più forti. Un anno fa mancò per parecchio tempo Osimhen, e non solo, e la differenza che fa il nigeriano la stiamo capendo adesso. Avanti così e più in là si capirà se lo scudetto è raggiungibile. Io sono ottimista".