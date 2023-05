Baiano: "Aprile mese di flessione per il Napoli, ma ci sono due attenuanti"

"È suggestivo che Spalletti possa vincere lo scudetto proprio a Udine, dove ha vissuto la prima tappa importante di Serie A".

Francesco Baiano, ex attaccante del Napoli e allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': "La vittoria dello scudetto è solo questione di tempo. Non è stata domenica, lo sarà in settimana. La Salernitana ha fatto la sua onesta partita, lottando per non retrocedere. Non è stata la giornata giusta, speriamo che sia giovedì o la prossima partita. È solo questione di tempo. Volendo cercare il pelo nell'uovo, il mese di aprile per il Napoli è stato un mese di flessione. Un'attenuante è che è venuto a mancare il giocatore più incisivo, che è Osimhen; un'altra è la flessione di Kvaratskhelia. È normale, secondo me, che la squadra, con due giocatori del genere in meno, abbia fatto più fatica nel mese di aprile. Il fatto che non si segna più come prima per me è normale perché ci sono periodi dove non riesci a trovare la via del gol come in precedenza; a volte la squadra produce meno e gli attaccanti fanno più fatica.

L’organizzazione per giovedì sera mi sembra sia perfetta ed anche il fatto di devolvere l'incasso dello stadio in beneficenza credo sia molto molto positivo. È suggestivo che Spalletti possa vincere lo scudetto proprio a Udine, dove ha vissuto la prima tappa importante di Serie A. Anche se per quello che Spalletti ha fatto vedere nella sua carriera merita e merita anche questo scudetto. Scudetto che ci siamo ampiamente meritato, come dicono anche tifoserie con le quali io mi confronto. Sono d’accordo sul fatto che con tutte le squadre che la Serie A ha in Europa il campionato italiano non è affatto mediocre ed il successo del Napoli lo si deve anche alla continuità che gli azzurri hanno avuto nel corso dell'anno".