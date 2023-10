Baiano: “Garcia? O ci credi o lo esoneri subito, inutile dare fiducia a tempo”

L'ex azzurro Francesco Baiano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

L'ex azzurro Francesco Baiano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “La situazione del Napoli è complicata. Dall’esterno si vede che c’è qualcosa che non va. Sull’eventuale esonero di Garcia vorrei dire la mia: o ti fidi o non ti fidi, non esistono conferme a tempo. La società deve capire l’umore dei calciatori e poi attuare la scelta migliore. I presidenti prima di mandar via un allenatore sentono i calciatori, le decisioni passano molto dalle opinioni dei tesserati. I segnali non sono buoni.

Non è bello vedere ogni volta che che i calciatori quando escono mandano a quel paese l’allenatore. Si manca di rispetto anche al compagno che entra. Non voglio indicare un eventuale nome per il dopo Garcia, perchè per capire se ci sono dei disagi bisognerebbe vivere lo spogliatoio, non dimentichiamoci che questa squadra fino a qualche mese fa dominava in Italia e nel mondo. Conte? Su di lui girano dei preconcetti sul modulo, Antonio non ha nessun problema a giocare con la difesa a 4. Ricordo che con il Siena e con il Bari schierava sempre la difesa a 4. Una cosa è certa: con Conte non vedremo mai giocatori che ti mandano a quel paese perchè non te lo permette”.