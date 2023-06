Baiano: “Garcia scelta ragionata. Spalletti? Ecco dove ha inciso maggiormente”

"Garcia usa anche il 4-2-3-1, in questo caso bisognerà capire che sarà l’uomo alle spalle della prima punta".

Ciccio Baiano, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Garcia scelta ragionata, preso un allenatore che adotta un modulo che la squadra conosce molto bene. Garcia usa anche il 4-2-3-1, in questo caso bisognerà capire che sarà l’uomo alle spalle della prima punta.

Spalletti e il 4-3-3? Quando inizi a fare risultati e come giocava la squadra era molto difficile cambiare. Alle volte cambi perché sei costretto dall’avversario e devi recuperare, ma è stato quasi sempre 4-3-3. Zielinski da mezzala dava pochi punti di riferimento agli avversari e non era il caso di cambiare. Spalletti ha inciso tantissimo non solo sulle qualità indiscusse dei giocatori ma soprattutto sulla loro testa. Non basta avere solo giocatori bravi se no il PSG vincerebbe tutte le partite. Se non hai una squadra che si sacrifica tutta fai fatica, il Napoli lottava perché sapeva l’importanza di avere tutti a disposizione in fase di possesso e di non possesso.

Kim? Prendeva un’eredità molto pesante di Koulibaly, veniva da un campionato minore, si è dimostrato un giocatore che non ha fatto rimpiangere un mostro.

Osimhen? Non penso che lasceranno partire anche lui dopo Kim, sul quale la società può fare ben poco avendo la clausola”.