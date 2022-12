Ballardini esalta Spalletti: "Gli riconosco una dote che non tutti hanno"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Davide Ballardini, allenatore

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Davide Ballardini, allenatore: “Scaloni? Ha confermato tutto quello che pensavo di lui quando giocava a calcio e lo allenavo. Un ragazzo sensibile, curioso e molto appassionato. Già quando io l’ho avuto mi dava tutte queste sensazioni ottime. Non sono sorpreso, poi è chiaro che dopo si deve essere anche fortunati oltre alle capacità. Si merita tutto. Il Napoli? Per me è rassicurante l’ambiente e come gioca il Napoli. L’atmosfera ed il feeling che ci sono, sono molto più rassicuranti degli otto punti che il Napoli ha di vantaggio sulle altre. La squadra è molto coesa e sa ciò che vuole. L’Argentina di oggi? Scaloni è stato bravissimo a creare una squadra, poi col suo stile ha studiato e cambiato riuscendo a trovare compattezza e equilibrio che gli hanno fornito le qualità per vincere il Mondiale. È bravissimo anche a modificare le cose in corso.