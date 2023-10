Ballotta: "Consiglio a Meret di accettare le critiche anche se non le merita"

"Non è una papera, perché se non ci fosse stata la deviazione e la sfortunata autorete staremmo forse parlando di altro".

L'ex portiere Marco Ballotta è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Il calcio della sera': "Meret non ha fatto un grande errore, perché una leggera deviazione su un tiro così forte come quello di Valverde può alla fine portare al gol. Non è una papera, perché se non ci fosse stata la deviazione e la sfortunata autorete staremmo forse parlando di altro. Io ho visto un bel Napoli, che se l'è giocata contro una signora squadra. Contro il Real Madrid è stata la mia ultima presenza in Champions League. Ho visto un bel Napoli, che ha fatto errori individuali che hanno condizionato la partita, ma se ci fosse stata un'altra squadra gli azzurri avrebbero portato a casa la vittoria. Ma contro l'undici di Ancelotti ha così tanta esperienza e qualità che alla fine certe sfide riesce a risolverle. A Meret consiglio di non ascoltare le critiche, perché il ruolo del portiere purtroppo funziona così: sbagli un paio di partite e subito ti criticano.

Secondo me Alex è un ottimo portiere, e non andrebbe criticato perché ha fatto bene l'anno scorso ed anche la nazionale. Purtroppo quando le cose non vanno arrivano subito le critiche, ma bisogna avere un carattere forte. Guardate ciò che sta passando Onana dopo la stagione straordinaria dell'anno scorso all'Inter. Meret deve stare tranquillo e pensare a fare bene nelle prossime gare, e alla fine verrà fuori la sua qualità. Se non hai personalità non puoi fare il portiere. Dal punto di vista tecnico se giochi in Serie A vuol dire che sei apposto, la differenza la fa la testa, ed anche un pizzico di sfortuna. Nel calcio è così, perché sia i portieri che gli altri calciatori, se le cose vanno bene alla fine tutti si dimenticano di qualche errore di troppo".