Ballotta: “Meret quasi al livello di Donnarumma! E con Spalletti in Nazionale…”

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere della Lazio: "Napoli sarà subito una trasferta delicata per la Lazio. Le sconfitte con Lecce e Genoa sono state pesanti, il distacco inizia già a farsi pesante in caso di terzo arresto di fila. Può essere già un turno importante per Sarri e per la sua Lazio. Incontrare ora il Napoli non sarà facile, ma la Lazio non deve perdersi d'animo. Conoscendo l'ambiente romano, una sconfitta al Maradona rischia di far scatenare i tifosi.

Meret o Provedel come vice Donnarumma? Meret, assolutamente. Sono stato contentissimo del suo exploit, lo scorso anno ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri in Italia. Adesso deve consacrarsi con lo Scudetto sul petto. Napoli lo rispetto e lo reputa finalmente all'altezza, quindi buon per lui. In Nazionale è sempre stato ritenuto un ottimo giocatore e ora ritroverà Spalletti, quindi la scelta è presto che fatta. Meret è quasi dello stesso livello di Donnarumma, che ha paradossalmente più esperienza di Alex. Donnarumma parte avanti nelle gerarchie della Nazionale, ma secondo me deve stare attento...

Napoli da Scudetto? Sì, anche quest'anno. Molti tifosi hanno storto il naso nell'ultimo mercato, ma la scorsa estate deve essere di insegnamento. Garcia dovrà ritrovare gli equilibri giusti".