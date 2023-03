Ballotta su Meret: "Doveva arrivare Navas, ma finalmente ha avuto la possibilità di giocare!"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere anche della Lazio

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere anche della Lazio: “È anche bello per il calcio lo scudetto al Napoli, non c’è più il predominio delle squadre del nord ed è giusto che ogni tanto si inserisca qualche altra squadra. È bello anche per le tifoserie delle città. Sono soddisfazioni che accendono un po’ il campionato. Il Napoli vince giocando e facendo vedere un bel gioco.

Napoli-Lazio? Sicuramente la partita più tecnica del campionato, sarà una bella partita. Dipende anche da come giocherà Sarri, se affronterà il Napoli a viso aperto. È una partita bella da vedere anche perché dal punto di vista tattico ci saranno cose interessanti. Questo Napoli è difficile da fermare, ma nel calcio nulla è scontato.