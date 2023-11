Balotelli e i tempi all’Inter: “Quando il Napoli andava in vantaggio in casa sparivano i palloni”

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ha rivelato ai microfoni di TvPlay un curioso aneddoto su quando giocava in Italia

TuttoNapoli.net

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ha rivelato ai microfoni di TvPlay un curioso aneddoto su quando giocava in Italia con la maglia dell’Inter: “Quando andavi a giocare a Napoli, e mi riferisco ai tempi in cui giocavo all’Inter, se gli azzurri erano in vantaggio si giocava con un solo pallone. I palloni sparivano (ride, ndr)”.