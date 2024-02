Balotelli incredulo: “Rigore incredibile su Kvara. Ma cosa fanno al VAR?”

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ha parlato in diretta ai microfoni di TvPlay

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ha parlato in diretta ai microfoni di TvPlay: “Napoli-Verona? È assurdo, come si può non dare questo rigore su Kvaratskhelia? Non ha più senso commentare, ma cosa fanno al Var? Adesso basta, non se ne può più. Siamo fuori di testa, è pazzesco. Il gol del georgiano da fenomeno vero, non guarda mai la porta e proprio per questo è ancora più bello”.