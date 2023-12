Balotelli si candida: “ADL può prendere me a gennaio come vice Osimhen”

“De Laurentiis può prendere me a gennaio. Come vice Osimhen qualche gol glielo faccio ancora”.

Intervenuto durante una diretta Twitch di TvPlay, l'ex attaccante di Monza, Inter e Milan Mario Balotelli, attualmente all’Adana Demirspor, ha avanzato la propria candidatura per giocare nel Napoli: “De Laurentiis può prendere me a gennaio. Come vice Osimhen qualche gol glielo faccio ancora”.