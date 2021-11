Balotelli sogna: "Mi piacerebbe giocare nel Napoli, in passato ci sono state trattative"

Mario Balotelli è intervenuto in diretta ad OCWSport su Twitch e ha rivelato il suo grande desiderio: "In quale squadra vorrei giocare? Se dovessi tornare in Italia dove mi piacerebbe giocare? L'ho sempre detto, anche negli anni passati, mi piacerebbe giocare a Napoli. Negli anni passati ci sono state anche trattative, ma non sono mai andate a buon fine".