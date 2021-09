Balzaretti: "Napoli aveva entusiasmo straordinario e ha meritato la vittoria"

Ai microfoni di DAZN, Federico Balzaretti ha commentato il successo del Napoli contro la Juventus: "Quella di stasera è la fotografia di due stati d'animo differenti. Una squadra con un entusiasmo straordinario che ha proposto di più e che ha meritato, contro una squadra che mi è piaciuta per compattezza e spirito di sacrificio ma che ancora una volta non ha trovato il risultato. La Juventus non ha delle certezze e buona parte di questi errori la squadra se le porta dietro".