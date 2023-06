Balzaretti su Garcia alla Roma: “Entrò nello spogliatoio in punta di piedi, ecco il nostro punto di forza”

"A Roma giocavamo 4-3-3 e giocavamo veramente bene".

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, Federico Balzaretti, ex terzino della Roma, ha parlato del nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia: “Come tutti gli allenatori si sempre dovrà vedere il tecnico nel momento di difficoltà. Ma ogni ambiente e luogo condizionano quello che è il carattere e l’evoluzione dei momenti negativi. Quella sarà la difficoltà, dove si vedrà la bravura di Rudi, come la si è vista già a Roma. A livello di pressioni ha allenato già squadre importanti, che non deve dimostrare nulla.

Modulo? A Roma giocavamo 4-3-3 e giocavamo veramente bene. Avevamo Totti falso nove e mezzali di gamba e di qualità, Strootman e Pjanic, poi nel tridente avevamo giocatori veloci come Gervinho e Florenzi. Anche sugli esterni difensivi avevamo giocatori di gamba e offensivi, giocavamo io e Maicon. E’ un allenatore al quale piace attaccare ed avere tanti giocatori offensivi.

Rapporto con i calciatori? A Roma fu il nostro punto di forza, ci prese dopo una finale di Coppa Italia persa e un sesto-settimo posto e l’ambiente non era facile. Entrò nello spogliatoio in punta di piedi ma con grande personalità. La forza è stato il gruppo, dando gerarchie ai leader come Totti, Castan e Maicon, ma facendo sentire tutti importanti. Già dal ritiro si legò molto, questa unione poi ci permise di fare secondi e il record di punti della Roma".