Balzaretti su Garcia: "Vuole vincere, non si è mai nascosto. Ecco cosa dirà oggi"

In un intervento a Sky Sport, Federico Balzaretti ha parlato del suo futuro, con tante voci che lo vedono vicino all'Udinese, visto che Pierpaolo Marino sembra essere vicino all'addio: "Sono chiacchiere, in questo momento sono con la mia famiglia a casa. Fa piacere essere accostati a club di questo livello, così importante. Se ci sarà movimento nei prossimi 15 giorni mi renderanno partecipe, altrimenti guarderò partite, viaggerò e mi aggiornerò. In questo momento sono tranquillo a casa".

Sull'arrivo di Rudi Garcia a Napoli, con il tecnico francese che lo ha allenato alla Roma: "Arrivare a Napoli sarà più difficile per Garcia rispetto a quando arrivò alla Roma, visto che le aspettative dopo lo scudetto saranno molto alte, ma comunque quella azzurra è una squadra preparata e partirà da una base collaudata alla quale andrà ad aggiungere del suo. Noi alla Roma partimmo alla grande, darà responsabilità ai senatori e proverà sempre a dominare la partite. Il Napoli l'anno scorso è stato devastante. Sono contento per lui. Vuole vincere, non è uno che si nasconde e lo ha sempre fatto presente in conferenza stampa. Infatti mi aspetto proprio questo oggi quando verrà presentato".

Come prenderebbe l'eventuale cessione di Osimhen? "Credo che si siano parlati e non penso che Garcia non si aspetti qualcosa. Se dovesse scegliere lui lo legherebbe al Maradona, Osimhen è un mostro. Garcia ha comunque l'esperienza per lavorare con ciò che il Napoli gli metterà a disposizione. Il club azzurro ha sempre avuto la forza di migliorare la squadra anche con le grandi cessioni, vedi Cavani o Higuain. Garcia non si piangerà mai addosso".