Barcellona, Cancelo e il paragone col Napoli: "Anche per loro anno difficile dopo lo scudetto"

Joao Cancelo, laterale del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida Champions col Napoli

Joao Cancelo, laterale del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida Champions col Napoli, trovando una certa somiglianza tra la stagione dei blaugrana e quella del Napoli.

Non è stato un anno facile.

"No, proprio no. Il Barcellona è un club molto particolare. Il Mister ha detto che se ne va, la squadra ha avuto alti e bassi per tutta la stagione, una dinamica difficile da spiegare ma il calcio ti dà sempre la possibilità di redimerti e una vittoria contro il Napoli sarebbe questo, una rivendicazione, la nostra stagione prenderebbe un altro aspetto. Nel calcio ci sono momenti buoni e momenti meno buoni come nella vita e noi dobbiamo restare positivi e uniti. Sa una cosa?".

"Rispondendo alla domanda su di noi mi viene in mente il Napoli. Il calcio è uno sport strano. Anche il loro è un anno difficile. Vincono lo scudetto giocando in maniera spettacolare, devono cambiare allenatore, scelgono, e non va bene. Cambiano, e non va bene, così cambiano ancora. Succede. Ci provi, in buona fede, e non funziona. E al Napoli la pressione della vittoria è uguale alla nostra del Barcellona