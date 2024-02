Barcellona, Lewandowski: "Torniamo a casa con poco, ma in casa avremo grande chance"

Robert Lewandowski, Mvp della sfida pareggiata da Napoli e Barcellona, ha parlato al termine del match del Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Robert Lewandowski, Mvp della sfida pareggiata da Napoli e Barcellona, ha parlato al termine del match del Maradona: "Il primo tempo è stato davvero ottimo, nel secondo forse abbiamo giocato in modo un po' più difensivo ma abbiamo comunque segnato. Ci portiamo a casa solo un punto, ma abbiamo una buona opportunità a Barcellona. Dobbiamo vincere perché è troppo importante".

Come si sente dopo il gol ritrovato in Champions?

"Mi sento benissimo fisicamente. Abbiamo giocatori giovani e c'è bisogno di un po' di tempo, ma la squadra ha tantissimo potenziale. Ora concentriamoci in queste tre settimane che mancano al ritorno. Stasera abbiamo giocato uniti e dobbiamo proseguire così. Io porto esperienza, intanto giovani bravi come Pedri cresceranno sempre di più".