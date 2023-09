Barella riconosce l'inferiorità dell'Inter lo scorso anno: "Il Napoli ha fatto il miglior calcio"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, direttamente da Coverciano è intervenuto in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, direttamente da Coverciano è intervenuto in conferenza stampa: "E' sempre una grande emozione essere qui. Il fatto di essere entrato in questa lista lo devo all'ultima ottima stagione, anche se non abbiamo vinto la Champions League. Quella di domani sarà una gara difficile, lo sappiamo per esperienza, ma quella di domani è un'altra partita e questo è un nuovo corso".

Se questa nuova Nazionale fosse un vino che vino sarebbe? "Siamo in Toscana, dico Brunello... Ogni mister ha le sue caratteristiche e Spalletti ci ha dato grandissime idee e ora sta a noi interpretarle in campo. Io continuo a fare il mio calcio fatto di inserimenti, di grinta, devo provare a fare qualche gol in più. Dobbiamo essere sempre eleganti e di carattere, un po' come il Brunello..."

Questo campionato è più povero? E le tre italiane nelle finali cosa significano? "Nelle coppe europee bisogna essere bravi e avere rose lunghe, oltre che fortunati. Ma la fortuna te la devi cercare perché non ci sono partite facili. Grandi meriti per chi è arrivato in finale, poi nel calcio come nella vita si vince e si perde. Per quanto riguarda il calcio italiano, dico che l'Arabia ha cambiato le carte in tavola e ognuno nella sua carriera prende le decisioni che vuole. Poi a fine carriera si guarderà indietro e valuterà se avrà o meno fatto bene".

Ti fa strano non avere un calciatore del Milan qui? "Ma no, le scelte le fa il mister e io non entro in merito. Meglio prendere un'altra settimana di tranquillità e poi vederci direttamente sul campo senza accendere alcun fuoco".

Che idee vi ha dato il mister? "Il mister ha sempre fatto giocare benissimo le sue squadre, col Napoli ha giocato il miglior calcio. Le idee non s